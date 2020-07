Skaf é diagnosticado com covid-19 e está internado no Hospital Sírio-Libanês

PUBLICIDADE

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, foi diagnosticado com covid-19 nesta terça-feira, 14, e está internado no Hospital Sírio-Libanês, com quadro de pneumonia leve. Antes, ele havia se colocado em isolamento porque esteve, no dia 3, com o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou quatro dias depois ter contraído a doença.

Como tem 64 anos, Skaf está no grupo de risco da doença. Ele apresenta sintomas que incluem indisposição e febre. Skaf já havia feito dois exames – tanto o teste molecular quanto o rápido – na sexta-feira, 10, mas obteve resultados negativos. Diante do aparecimento de sintomas, foi orientado a refazer os exames.

No hospital paulistano, Skaf está sendo acompanhado pelos médicos José Medina, David Uip e Roberto Kalil Filho.

O empresário, que é filiado ao MDB, já disputou o governo de São Paulo em 2010, pelo PSB, e em 2014, por seu partido atual. Desde as últimas eleições gerais, em 2018, tornou-se um aliado de Bolsonaro no Estado e crítico da gestão do governador João Doria (PSDB).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.