Sergio Moro vai depor na manhã deste sábado (2)

PUBLICIDADE 

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro irá depor na manhã deste sábado (2), entre o fim da manhã e o início da tarde. O depoimento faz parte do inquérito que apura as acusações de que o presidente Bolsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal, afim de informações privilegiadas de investigações em andamento.

O depoimento será em Curitiba, onde dois delegados do Serviço de Inquéritos Especiais (Sinq), grupo que investiga inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal (STF), e procuradores da equipe do procurador-geral da República, Augusto Aras, também participarão.

Após as acusações feitas pelo ex-ministro, o STF autorizou a abertura de um inquérito para investigar os fatos narrados e as declarações feitas por Sergio Moro.

O relator do caso é o ministro Celso de Mello, que atendeu pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras e deu cinco dias para que Moro pudesse depor.

Antes do depoimento, Bolsonaro se reúne com novo ministro

Na véspera do depoimento de Moro, Bolsonaro esteve reunido por cerca de três horas com o novo ministro da Justiça, André Mendonça, no Palácio da Alvorada. Mendonça chegou acompanhado do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, por volta das 17h30. Os dois deixaram o local perto das 20h30 sem falar com a imprensa. O compromisso não constava na agenda oficial das autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE