Sergio Moro lamenta mortes por coronavírus e pede cautela: “Cuide-se”

O ex-ministro da Justiça e Segurança Publica Sergio Moro usou o Twitter para comentar o crescimento do número de mortes em decorrência do coronavírus no país. Nesta quinta-feira (30), Moro pediu que a população tome cuidados.

“Número de mortos vítimas do coronavírus no Brasil cresce de forma expressiva, infelizmente. Passamos de cinco mil mortos. Há uma incerteza em relação à evolução da pandemia”, afirmou Moro. “Cuide-se! Se não puder ficar em casa, tome cautelas ao sair.” Número de mortos vítimas do coronavírus no Brasil cresce de forma expressiva, infelizmente. Passamos de cinco mil mortos. Há uma incerteza em relação à evolução da pandemia. Cuide-se! Se não puder ficar em casa, tome cautelas ao sair. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 30, 2020