Senador flagrado com notas na cueca disse que dinheiro era para pagar funcionários

PUBLICIDADE

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), vice-líder do governo no Senado, falou a outros senadores sobre o escândalo registrado na semana passada. Chico foi flagrado por policiais federais com cerca de R$ 30 mil dentro da cueca, entre as nádegas.

Chico disse que colocou o dinheiro na cueca pensando nos funcionários. “Num ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo”, afirmou. “Nunca tinha sido acordado pela polícia.”

A informação é do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews. Na visão do comentarista, a mensagem de Chico faz parte de uma estratégia de defesa para conquistar o apoio dos senadores. Os políticos afirmam que o senador vai ter de explicar de onde veio o dinheiro guardado. Se não disser a origem, a avaliação é que o montante seria ilegal.

Entre os destinatários da mensagem de Chico, está o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador disse que “jamais desviaria dinheiro público” e que não é “chefe de uma organização criminosa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chico foi alvo de busca e apreensão da PF por conta de uma operação que investiga desvios da Saúde de Roraima em meio à pandemia do novo coronavírus. Desde que foi flagrado com o dinheiro na cueca, Chico é pressionado para deixar o posto de vice-líder do governo.