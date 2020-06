Senador da Rede pede afastamento e prisão de Weintraub

PUBLICIDADE

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido de prisão temporária ou preventiva do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O parlamentar também solicita o afastamento imediato de Weintraub do comando da pasta, além da realização de busca e apreensão de celulares e computadores dele.

A ação se baseia em manifestação do ministro no domingo (14), quando ele se encontrou com manifestantes bolsonaristas. Em conversa divulgada daquele dia, Weintraub aborda diversos temas e diz que “já falei a minha opinião, o que faria com esses vagabundos”.

As informações são da FolhaPress