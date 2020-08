Senado aprova emenda e abre espaço para tabelamento permanente de juros do cartão

PUBLICIDADE

Os senadores aprovaram uma emenda abrindo espaço para o tabelamento permanente dos juros em operações de crédito com cartões. A medida prevê que o Conselho Monetário Nacional (CMN) regule o limite de juros no cartão, assim como fez com o cheque especial, para o período após a calamidade pública, que termina em 31 de dezembro deste ano.

A emenda, proposta pela bancada do PT, foi aprovada dentro do projeto que limita as taxas do cartão e do cheque especial a 30% ao ano durante o período de calamidade pública pela covid-19, atualmente válida entre 20 de março e 31 de dezembro deste ano. A limitação dependerá ainda de votação na Câmara e, se passar, de sanção presidencial.

Estadão Conteúdo