Segundo jornal, Damares pode ser vice de Bolsonaro em 2022

PUBLICIDADE 

Damares Alves como candidata a vice-presidente em uma chapa com Bolsonaro em 2022? É o que indicam os corredores do Palácio do Planalto, segundo informações do jornal Valor Econômico.

Bolsonaro acredita que Damares tem capacidade de conseguir votos no Nordeste e em públicos de baixa renda. De acordo com o Valor, a composição da chapa já teria sido discutida entre a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e o presidente. Porém, as conversas não foram formais.

Damares Alves já fez discursos contra aborto e “ideologia de gênero”, e propôs abstinência sexual como forma de evitar a gravidez na adolescência. Após ser criticada, a ministra contou com o apoio e a defesa pública de Bolsonaro no episódio.