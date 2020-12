Segundo Bolsonaro, toda a população terá acesso gratuito à vacina contra a covid-19

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira, em postagem nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal disponibilizará a vacina contra o novo coronavírus para todos os brasileiros de forma “gratuita e não obrigatória” assim que o imunizante seja certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), garantindo que o Ministério da Economia não vetará recursos para atendimento da população.

“Em havendo certificação da ANVISA (orientações científicas e os preceitos legais) o governo brasileiro ofertará a vacina a toda a população de forma gratuita e não obrigatória. Segundo o Ministério da Economia não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. Saúde e Economia de mãos dadas pela vida”, escreveu o presidente.

– Em havendo certificação da @anvisa_oficial (orientações científicas e preceitos legais) o @govbr ofertará a vacina a todos, gratuita e não obrigatória. – Segundo o @MinEconomia não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. – Saúde e Economia de mãos dadas pela vida. pic.twitter.com/l1JmtnBkRI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 7, 2020

São Paulo

O governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira (7), que São Paulo vai iniciar a vacinação contra a covid-19 no dia 25 de janeiro, aniversário do estado. Doria disse também que vai doar quatro milhões de doses do imunizante, também a partir do dia 25, aos estados que solicitarem.

“O objetivo é que os estados que solicitarem a vacina possam iniciar a imunização dos seus profissionais de saúde, público prioritário no programa de combate à covid-19, e possam fazê-lo o mais rápido possível, reconhecendo o sacrifício daqueles que arriscam suas vidas todos os dias para salvarem vidas”, disse Doria, em discurso nesta segunda (7).

Doria revelou que os prefeitos de Curitiba, Rafael Greca (DEM), e do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), já fizeram contatos para adquirir o imunizante.