Segundo Bolsonaro, Brasil terá vacina em janeiro “para quem quiser”

Na manhã desta quinta-feira (7) o presidente Jair Bolsonaro afirmou, para apoiadores no Palácio da Alvorada, que a vacina para o novo coronavírus estará disponível no Brasil “para quem quiser” ainda no mês de janeiro.

“Alguém sabe quantos por cento vai tomar a vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina”, declarou. “Mas pra quem quiser, em janeiro vai ter. Está prevista a chegada de 2 milhões de doses, agora em janeiro. O pessoal pode tomar, sem problema nenhum”, complementou

Bolsonaro também disse aos apoiadores que o plano de imunização brasileiro é diferente de todos os outros países. “Temos um plano de vacinação, via SUS, que ninguém tem no mundo. Temos aí centenas de salas de vacinação pelo mundo. Não faltam”, afirmou.

“A vacina emergencial não tem segurança ainda. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar algo que você não tem certeza das consequências. Agora, em janeiro vai estar à disposição”, destacou.