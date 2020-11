Segundo Alcolumbre, “o maior prejudicado com o apagão” é seu irmão

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (12) Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, declarou que “o maior prejudicado com o apagão” no Amapá é seu irmão, Josiel Alcolumbre, candidato ao cargo de prefeito de Macapá. Segundo o senador, ele ganharia as eleições se não fosse o apagão.

“O maior atingido desse apagão chama-se Josiel Alcolumbre, que ia ganhar a eleição no primeiro turno, que estava caminhando para ganhar em primeiro turno a eleição, e está hoje em primeiro lugar com praticamente o dobro do segundo”, afirmou Davi Alcolumbre durante entrevista concedida à rádio Diário FM.

“Então, se tem alguém que foi prejudicado desde o dia do acontecimento chama-se o candidato Josiel, porque está sendo agredido por todos os candidatos”, apontou o presidente do Senado.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, nessa quarta-feira (11), adiar as eleições municipais em Macapá. Barroso atendeu ao pedido feito pela Justiça Eleitoral do Amapá, para suspender o pleito devido às ações de vandalismo provocadas pela falta de luz na capital. A decisão foi divulgada por volta da meia-noite.

O adiamento vale somente para Macapá e abrange o primeiro turno, que deveria ocorrer no próximo domingo (15), e o segundo, que seria realizado em 29 de novembro. A nova data do pleito não foi definida. No restante do estado, a votação será mantida porque o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) garantiu que há aparato policial para garantir a segurança da votação.