Segundo advogado, vídeo da reunião ministerial confirma declarações de Moro

Nesta terça-feira (12), Rodrigo Sánchez Rios, advogado do ex-ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu a divulgação do vídeo da reunião ministerial, na íntegra, em que o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado demitir o ex-ministro.

“Assistimos hoje ao vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de abril. O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sergio Moro na entrevista coletiva de 24 de abril e no depoimento prestado à PF em 2 de maio”, disse

“É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Ela não possui menção a nenhum tema sensível à segurança nacional”, finaliza nota divulgada pelo advogado.