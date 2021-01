Secretário-geral do Senado promove aglomeração em casamento

PUBLICIDADE

O Secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, acabou promovendo aglomeração durante seu casamento neste fim de semana.

Bandeira, que também é membro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), casou-se com Marina Martins Costa. Nas imagens registradas da cerimônia, é possível ver dezenas de pessoas sem máscara.

Luiz Fernando e Marina selaram a união na Capela dos Milagres, em São Miguel dos Milagres-AL. Muitos famosos têm utilizado o local para se casar discretamente. Há cerca de três anos, o humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza se casaram na capela.

A reportagem entrou em contato com o secretário-geral. Segundo Bandeira, o espaço era “aberto e ventilado” e, a pedido do secretário, 11 das 80 pessoas foram testadas e tiveram resultado negativo. Veja a resposta na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fizemos um evento privado, com 80 pessoas em espaço aberto e ventilado. Ninguém teve sintomas e a meu pedido 11 pessoas foram testadas, todos resultados negativos.”