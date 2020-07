Saúde autoriza repasse de R$ 120,231 mi aos Fundos de Saúde dos Estados e do DF

PUBLICIDADE

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 120,231 milhões aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, no Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde para o fortalecimento da Vigilância Laboratorial nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). A Portaria autorizando a operação está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta terça-feira, 28.

O valor será transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos Estados e Distrito Federal. A portaria traz em anexo os valores a serem destinados a cada laboratório central e, segundo o texto, os valores a serem enviados a cada Estado foram definidos a partir de pesquisa realizada com os Lacen, onde foram informadas as necessidades de atualização do parque tecnológico.

Estadão Conteúdo