Sara Winter é transferida para presídio feminino no DF

PUBLICIDADE

Presa na última segunda-feira (15), a líder do grupo “300 do Brasil” foi transferida, nesta quarta-feira (17) da superintendência da Polícia Federal (PF) para a Colmeia, penitenciária feminina no Distrito Federal. A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília.

Sara foi detida durante a Operação Lumus, responsável por investigar os atos antidemocráticos e ameças feitas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ativista é investigada por ameaçar o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais após ser incluída no inquérito das fake news. Sara Winter deverá ficar em cela individual.