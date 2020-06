“Sara Inverno”: internautas reagem à prisão de bolsonarista

PUBLICIDADE

A blogueira Sara Winter, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro e líder do movimento de extrema-direita 300 pelo Brasil, foi presa pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (15). A notícia logo se espalhou na internet.

No Twitter, usuários levantaram o tema “Sara Inverno”. Trata-se de uma sátira ao codinome de Sara, já que “Inverno” é a tradução do inglês “Winter”. Muitos internautas, inclusive, defendem o uso do nome original da bolsonarista: Sara Fernanda Giromini.

Confira alguns dos comentários sobre a prisão da blogueira:

Tadinha da Sara inverno pic.twitter.com/xp7cLMSolu — Luska (@Lukasschagas) June 15, 2020