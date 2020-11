São Paulo tem dois transexuais entre vereadores mais votados

PUBLICIDADE

Dois candidatos transexuais estão entre os 10 vereadores mais votados em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.

Com 50.477 votos, a candidata Erika Hilton (PSOL) ocupou o sexto lugar geral; na nona posição, com 43.297, está Thammy Miranda.

“Vencemos! Mulher preta e trans eleita a vereadora mais votada da cidade! Feminista, antirracista, LGBT e do PSOL! A primeira da história”, comemorou Hilton, que integra o mandato coletivo da Bancada Ativista na Assembleia Legislativa do estado.

Thammy usou as redes sociais para agradecer os votos. “Quando eu decidi me candidatar eu sabia que o desafio era grande, um caminho longo (…) Mas enfim esse dia chegou e hoje eu posso dizer que tudo valeu a pena, só posso a agradecer você que me olhou com carinho, que me mandou mensagem no WhatsApp, que comentou no Facebook, Instagram, você que foi as urnas e me deu esse voto de confiança”, afirmou o vereador.

A sétima mais votada na disputa para vereador em São Paulo é a candidatura coletiva da Bancada Feminista (PSOL), que tem 46.242 votos e inclui a travesti negra e soropositiva Carolina Iara.

Em Belo Horizonte-MG, a campeã de votos é a professora transexual Duda Salabert (PDT), com 37.613. Duda teve mais de 8 mil votos de vantagem sobre o segundo colocado, Nikolas Ferreira (PRTB), com 29.388.

Em Aracaju, capital de Sergipe, Linda Brasil (PSOL) foi a mais votada (5.773) e será a primeira transexual na Câmara Municipal da cidade.

