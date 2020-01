Santos Cruz: ‘Militares no INSS não tem cabimento’

PUBLICIDADE 

O ex-ministro general Santos Cruz discordou frontalmente da decisão do governo Bolsonaro de recorrer aos militares da reserva para tentar resolver a fila de atendimento do INSS. Para o general, recorrer aos militares a cada problema “é simplismo”.

“Militares no INSS? Não tem cabimento. Os funcionários do INSS sabem dar as ideias para a solução. Tem que valorizar a instituição e as soluções irão aparecer. Colocar militares para qualquer coisa é simplismo, falta de capacidade administrativa. É obrigação valorizar as instituições”, escreveu o general no seu Twitter.

Estadão Conteúdo