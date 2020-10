Salles ataca ministro Luiz Eduardo Ramos: “Banana de pijama”

PUBLICIDADE

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disparou contra o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Salles se referiu a Ramos como “banana de pijama” e “Maria Fofoca”.

“Tenho enorme respeito pela instituição militar. Como em qualquer lugar, infelizmente, há sempre uma maçã podre a contaminar os demais. Fonte de fofoca, de intriga, de conspiração e da discórdia. O problema é a banana de pijama”, escreveu Salles no Twitter, na noite de quinta-feira (22).

Em seguida, Salles apagou a postagem.

O ataque de Salles seria por conta de corte de recursos do Meio Ambiente. Os ministros vêm travando embates nos bastidores por conta das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Na quinta (22), o Ibama havia determinado que as brigadas de incêndios florestais interrompessem os trabalhos por falta de dinheiro. Depois, o vice-presidente Hamilton Mourão tentou amenizar a situação e anunciou que vai liberar recursos.

Luiz Eduardo Ramos não respondeu às críticas de Salles.