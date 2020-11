Rosa Weber homologa delação premiada de Eike Batista

PUBLICIDADE

Nessa terça-feira (3) a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, homologou o acordo de delação premiada entre o empresário Eike Batista e a Procuradoria-Geral da República. Essa foi a primeira delação fechada na gestão do procurador-geral, Augusto Ara.

A delação, que contra com 32 cláusulas e anexos, incluindo depoimentos e documentos apresentados pelo empresário, está sob sigilo. Eike teve de realizar o pagamento de mais de R$ 800 milhões em multa.

Ele é investigado no âmbito da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro e, por certo período, chegou a ser preso, sendo solto após decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

O caso chegou nas mãos do STF após o empresário mencionar pessoas com foro privilegiado no supremo, ou seja, só podendo ser investigadas e julgadas com a autorização do tribunal.