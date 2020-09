Rodrigo Maia testa positivo para o novo coronavírus

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira (16). A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

Maia, que tinha agenda marcada para a manhã de hoje, cancelou seus compromissos. Até o momento, o presidente da Câmara não se pronunciou sobre o assunto. Ele participou da cerimônia de posse do ministro Luiz Fux, no STF, assim como demais ministros do STJ que foram contaminados pelo vírus.

A informação passada por sua assessoria de imprensa é de que Maia manifestou sintomas brandos da doença e está se tratando na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde seguirá em isolamento respeitando as recomendações médicas.

Ministros do STJ contaminados

Após o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, ser diagnosticado com a Covid-19, os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, ambos do STJ (Superior Tribunal de Justiça), também testaram positivo para a doença.

Salomão e Palheiros estiveram na posse de Fux no STF na semana passada, cerimônia realizada com número reduzido de convidados e com a adoção de medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades para evitar a disseminação do coronavírus.