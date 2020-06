Roberto Jefferson é despejado de hotel em Brasília

PUBLICIDADE

Presidente do PTB, Roberto Jefferson foi despejado do Hotel Nacional, localizado no Setor Hoteleiro Sul, onde mora há cerca de 15 anos.

De acordo com a secretária de Roberto ele foi comunicado às 8h da necessidade de deixar a suíte presidencial.

Mas não foi apenas ele que precisou sair do local, todos os hóspedes tiveram de desocupar o prédio por causa de uma ordem de despejo.

O Hotel Nacional foi vendido em um leilão em 2018, após o estabelecimento declarar falência. O despejo ocorreu para que os novos proprietários pudessem assumir o espaço.

