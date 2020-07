Resultado do teste para covid-19 de Bolsonaro deve sair nesta terça (7)

PUBLICIDADE

Após sentir sintomas da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro fez um teste de detecção da doença na segunda-feira (6). O resultado deve sair nesta terça (6).

Bolsonaro começou a sentir os sintomas no sábado, após uma viagem a Santa Catarina e um almoço na residência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, já em Brasília. Desde então, o presidente tem se automedicado com hidroxicloroquina e azitromicina. Os medicamentos não são comprovadamente eficazes contra o novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), “o presidente apresenta, neste momento, bom estado de saúde e está em sua residência”.

Por conta dos sintomas, Bolsonaro cancelou compromissos da agenda. A Secom afirmou que o presidente só voltará aos encontros após o resultado do exame.

