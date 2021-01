Repercução da vacinação movimenta o cenário político brasileiro

PUBLICIDADE

A liderança do PSDB na Câmara fez um apelo ao governo federal para que a vacina contra a covid-19 chegue a todos os brasileiros.

“Agora, nosso apelo é para que o governo federal faça a vacina chegar aos brasileiros em todo o País. É preciso união de esforços, diálogo entre os governos, e que cada um cumpra com a sua responsabilidade. Não há tempo a perder. Cada dia e cada vida importam”, diz a nota assinada pelo líder do partido deputado Carlos Sampaio (SP) e pelo deputado Rodrigo de Castro (MG), que assumirá a liderança da bancada em fevereiro.

Na nota, o líder comemora a autorização da Anvisa para o uso emergencial das primeiras vacinas contra a covid-19 no Brasil. “A autorização da Anvisa para o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Oxford/AstraZeneca é uma vitória da ciência e renova nossa esperança na luta contra a pandemia.”

PCdoB: aprovação de uso emergencial das vacinas simboliza derrota do negacionismo

A líder do PCdoB na Câmara, Deputada Perpétua (AC), afirmou que a aprovação pela Anvisa do uso emergencial das vacinas Coronavac e da desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca é uma vitória dos brasileiros na luta contra a pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas.

“Está comprovado a eficácia e a segurança dos imunizantes. Saúdo o esforço dos cientistas e pesquisadores brasileiros. A decisão, que prioriza salvar vidas, é também o símbolo da derrota do negacionismo”, afirmou em nota divulgada neste domingo.

A líder destaca que agora o desafio é viabilizar todas as condições técnicas para que laboratórios e instituições no Brasil possam produzir rapidamente as vacinas e que elas cheguem a todos os brasileiros.

“A tarefa não é fácil, mas nós, que, no Congresso Nacional, temos defendido a ciência e os cuidados necessários com a vida dos brasileiros, reafirmamos nosso compromisso de aprovar as medidas necessárias para preservar a vida de nossos compatriotas Seguiremos na pressão para que o governo Bolsonaro assuma sua responsabilidade de cuidar da nação”, completa, lembrando que, quanto maior a demora na vacinação, maior será a perda de vidas.

‘Governantes devem estar à altura do desafio de imunizar’, diz Gilmar Mendes

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse neste domingo, 17, que a liberação de uso emergencial de vacinas representa um alento e que os governantes precisam estar à altura do desafio seguinte.

No Twitter, o magistrado parabenizou os profissionais envolvidos nas pesquisas e a Anvisa, que deu o aval à utilização emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Ele ainda usou a hashtag #VacinaJa.

“Em meio a uma semana tão dura, a aprovação do uso emergencial de vacinas é um alento. Parabenizo todos os profissionais envolvidos e a ANVISA pela seriedade e rapidez nesse trabalho. Devem agora os governantes estar à altura do desafio de imunizar toda a população”, escreveu .

Flavio Bolsonaro comemora aprovação da Anvisa a vacinas: ‘Grande dia!’

São Paulo, 17/01/2021 – O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi o primeiro membro da família presidencial a mencionar a aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford/AstraZeneca pela Anvisa.

“Grande dia! Agora que a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas vacinas contra a COVID-19, elas serão gratuitas e não obrigatórias a todos os brasileiros! Com responsabilidade, vamos continuar recuperando o Brasil, salvando vidas e empregos!”, escreveu, no Twitter, o filho mais velho de Jair Bolsonaro.