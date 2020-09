Renan Calheiros passa por cirurgia para remover tumor no rim

PUBLICIDADE

O senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, usou suas redes sociais para comunicar que, nesta segunda-feira (14), passou por um processo cirúrgico para remover um “pequeno tumor no rim direito”.

Calheiros é pai do atual governador de Alagoas, Renan Filho, e permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. “Estou me sentindo bem e com fé na recuperação”, escreveu o senador. Mais informações ainda não foram divulgadas.