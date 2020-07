Relatora do Fundeb se encontra com Maia na residência oficial para discutir texto final

PUBLICIDADE

A deputada federal Dorinha Rezende (DEM/TO), relatora do Projeto de Emenda à Constituição 15/15, que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) política permanente do Estado, está na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), discutindo os últimos detalhes para a votação que deve acontecer ainda nesta terça-feira (21).

Adiado por não ter consenso entre os líderes e por um trabalho de articuladores do Palácio do Planalto para que o projeto fosse adiado para a próxima semana, a PEC do Fundeb deve ser colocada em pauta ainda hoje por Rodrigo Maia, que chegou a separar algumas horas da sessão plenária de ontem para a discussão por parte de deputados.

A parlamentar do Tocantins, no entanto, já se encontra na residência oficial localizada na Península dos Ministros (QL 12), no Lago Sul, para “fechar o texto” que será apresentado em plenário junto com as emendas que foram consideradas pela congressista.

As alterações no parecer, no entanto, não devem conter a retirada de recursos do Fundeb para o programa “Renda Brasil”, como desejava a equipe econômica do ministro Paulo Guedes.

