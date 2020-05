Regina Duarte minimiza mortes da ditadura durante entrevista: “pessoas sempre morrem”

PUBLICIDADE 

A secretária especial de Cultura, Regina Duarte, minimizou as mortes da ditadura militar durante entrevista à CNN Brasil. Ela falava sobre as mortes recentes no meio cultural de atores e escritores vítimas de coronavírus e falou sobre seu posicionamento em relação à ditadura. “Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 1960, 1970, 1980… Gente, é para frente que se olha”, disse a ex-atriz.

Ao ser questionada pelo repórter sobre o número de mortes que poderiam ter sido evitadas e de vítimas de torturas que ocorreram durante a ditadura, a ex-atriz falou que “pessoas sempre morrem”.

“Se você falar vida, do outro lado tem morte. Sempre houve tortura. Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Não quero arrastar um cemitério de mortes nas minhas costas. Não quero isso para ninguém”, disse.

O vídeo está sendo divulgado nas redes sociais. Veja: