Regina Duarte está adaptada, ‘parece que já está no governo’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a nomeação da atriz Regina Duarte para o comando da Secretaria da Cultura deve ser formalizada na semana que vem, após a viagem dele para Índia. O presidente embarcou na manhã desta quinta-feira, 23, para Nova Délhi sem oficializar qual será a posição da atriz no governo.



“Acho que esse casamento (com Regina) vai dar o que falar, mas não é agora, não. Talvez na volta (da Índia), a gente acerte. Ela merece, realmente, quase que uma festa por ocasião da assinatura dela da posse. Deve ser na volta. É uma pessoa muito especial”, declarou Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência.



Segundo Bolsonaro, Regina está “perfeitamente adaptada” ao governo. “Está tão bom ser noivo. Está tudo bem. Ela está perfeitamente adaptada, parece que está no governo há um tempão. Está cheia de vontade. Tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado”, contou o presidente.



Convidada para comandar a Cultura no governo Bolsonaro, Regina Duarte esteve nesta quarta-feira, 22, em Brasília para o seu primeiro dia de “teste” no governo, como ela mesma definiu. Segundo pessoas que acompanharam a sua passagem pela Secretaria, a atriz pareceu “animada”, fez selfies, conheceu possíveis colegas de trabalho e marcou reuniões de trabalho. Ela tem evitado fazer discursos e falar com a imprensa.

Estadão Conteúdo