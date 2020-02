Reforma tributária é prioridade e será entregue em breve, diz Waldery

PUBLICIDADE 

O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira, 7, que a reforma tributária é prioridade dentro do governo porque impacta o crescimento da economia. A proposta do governo será entregue em breve, informou.

“Trabalhamos com a aprovação nas duas casas do Congresso neste semestre. Já avançou bastante nas duas casas”, disse o secretário, após evento sobre pacto federativo na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

Ele destacou também que a reforma administrativa deve ser enviada este ano e que ainda precisa avançar mais no ajuste fiscal, o que virá com o pacto federativo. “Precisamos caminhar com o ajuste fiscal, nem metade foi realizado”, concluiu.

Estadão Conteúdo