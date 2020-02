Reforma pode ir ao Congresso ‘amanhã ou depois do carnaval’, diz Guedes

PUBLICIDADE 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 21, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está fazendo os últimos ajustes na proposta de reforma administrativa, que poderá ser enviada para o Congresso Nacional “amanhã ou depois do carnaval”.

“Está com o presidente. Ele está fazendo os últimos toques dele lá. O envio para o Congresso Nacional pode ser amanhã, pode ser depois do carnaval. Ele está fazendo os últimos ajustes”, disse Guedes, enquanto caminhava do Ministério da Defesa para o Ministério da Economia.

Os prédios são vizinhos na Esplanada.

Mais cedo, Bolsonaro afirmou que a reforma administrativa está “madura”, embora ainda não esteja pronta. Também defendeu o atraso no envio da proposta ao Congresso.

Segundo Bolsonaro, de nada adianta o governo enviar a matéria e depois ter que pedir modificações no texto aos parlamentares.