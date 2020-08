Rede pede desfiliação de prefeito que apoia candidato bolsonarista em Macapá

PUBLICIDADE

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A executiva estadual da Rede Sustentabilidade do Amapá e a executiva municipal de Macapá pediram a desfiliação do atual prefeito do município, Clécio Luís (Rede), após ele declarar publicamente apoio a Josiel Alcolumbre, do DEM, à prefeitura.

Josiel é irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também conta com o apoio do senador Flávio Bolsonaro e do governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

Em nota, as executivas solicitam que Clécio Luís peça a sua desfiliação, “uma vez que já declarou que não acompanha a decisão coletiva partidária”, além de afirmar que o prefeito “não representa as posições do partido Rede Sustentabilidade”.

O texto é assinado por membros do diretório estadual do partido no Amapá, do diretório municipal de Macapá e por Rubem Bemerguy, pré-candidato à prefeito de Macapá pela Rede Sustentabilidade.​​

“Convocamos todos os filiados e simpatizantes da Rede Sustentabilidade no Amapá à missão de continuarmos sonhando com uma Macapá desenvolvida socialmente, ambientalmente e economicamente, com direitos e garantias mantidos”, diz o texto.

“O projeto popular para Macapá não é propriedade política ou intelectual de um mandatário, mas de um conjunto de pessoas que lutaram e lutam para essa construção. Ninguém tem o direito de falar por nossa Macapá, seu povo precisa de voz”, segue o documento.

As informações são da FolhaPress

