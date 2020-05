“Quem me pediu pra fazer tudo isso foi o professor Olavo”, diz coordenadora de acampamento pró-Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Nesse domingo (3) a militante Sara Winter discutiu com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos nas redes sociais após a polícia amaçar desmontar o “Acampamento dos 3 mil), montado em frente ao Palácio do Planalto.

Segundo o “O Antagonista”, os 300 do Brasil são “o maior acampamento pelo fim da corrupção e esquerda no Brasil” e estaria sendo financiado através de uma vaquinha na Internet. Eles prometem, entre outras coisas, exterminar a esquerda no Brasil.

Sara, autointitulada “ex feminista mais extrema do Brasil”, com histórico de associação a neonazistas, agora virada em direitista fanática e defensora da moral e dos bons costumes, se presta a organizar o tal acampamento aglomerado de barracas da Havan com ditos patriotas respirando uns nos outros e fazendo aglomeração em plena pandemia.