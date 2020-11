Queiroz pagou cabos eleitorais de Flávio Bolsonaro com caixa 2

PUBLICIDADE

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa (Alerj), Fabrício Queiroz, pagou quatro cabos eleitorais com dinheiro de caixa dois na campanha ao Senado em 2018. A informação é do portal UOL.

Ao todo, foram 15 transferências bancárias da conta de Queiroz para essas pessoas, totalizando R$ 12 mil, entre 3 de setembro e 8 de outubro de 2018. Nenhuma das transações foi declarada à Justiça Eleitoral.

O dinheiro saiu de uma conta bancária pessoal de Queiroz — a mesma usada para receber pagamentos de assessores, que devolviam seus salários ao gabinete.

A descoberta veio no âmbito das investigações sobre a prática de ‘rachadinha’ no gabinete do então deputado estadual do Rio. “Os pagamentos constam da quebra de sigilo bancário de Queiroz, determinada pela Justiça do Rio de Janeiro no âmbito da investigação do caso da rachadinha”.