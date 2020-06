PSOL apresenta convocação para que Decotelli explique na Câmara seus títulos acadêmicos

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (29) a líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Fernanda Melchionna, apresentou uma convocação para que o ministro da educação, Carlos Alberto Decotelli, compareça à Câmara dos Deputados para responder e explicar aos deputados sobre a última polêmica que envolveu o ministro em torno de seus títulos acadêmicos.

Nesta segunda, o Planalto adiou a posse de Decotelli em vista dos questionamentos sobre o seu currículo.

Para Fernanda, este caso é mais uma prova de um “apagão educacional” pelo qual o país atravessa desde o ano passado.

“Estamos vivendo um verdadeiro apagão educacional no país e desde o começo do governo Bolsonaro o MEC foi ocupado por ministros que atacaram a ciência, o conhecimento e a produção de pesquisa.”, disse.

Fernanda questinou a habilidade de Decotelli para estar à frente do ministério. “Não é possível que alguém que vá gerir um dos principais ministérios do país minta sobre suas qualificações. Como um ministro com essa prática de mentir e fraudar será respeitado pelos professores e estudantes do país inteiro?”, indagou.

“Isso é muito grave. Mostra indícios de má-fé antes mesmo de assumir o cargo”, ressaltou.