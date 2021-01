PSL passa a apoiar Arthur Lira de maneira formal

PUBLICIDADE

A partir desta quinta-feira (21), o PSL apoia oficialmente o deputado Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara dos Deputados. A Mesa Diretora da Casa deferiu a adesão do partido ao bloco de Lira.

Antes, o PSL estava no bloco do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), principal adversário de Arthur Lira e candidato apoiado pelo atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). Lira tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro.

As eleições ocorrem no dia 1º de fevereiro. Até lá, pode haver mudanças nos blocos. A ala de Lira tem apoio de PP, PSL, PL, PSD, Republicanos, Pros, Patriota, PSC, PTB e Avante. Baleia Rossi é apoiado por PT, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Solidariedade Cidadania, PV, PCdoB e Rede.

Na soma, são 259 deputados x 242. Lira deve ter ainda o apoio do Podemos, dando a ele ainda mais parlamentares. De acordo com levantamento feito com base no placar Estadão, o líder do Centrão tem mais votos declarados do que seu principal adversário.

A maior diferença proporcional entre os dois se dá entre os evangélicos. Neste grupo, Lira soma cem votos declarados enquanto Baleia alcança 21. Para reverter este quadro, o emedebista teria de conquistar os “indecisos” e ainda tirar votos de seu concorrente, já que nem a soma de seus apoios com o total de parlamentares que não quiserem responder à enquete seria suficiente para ultrapassar o alagoano.