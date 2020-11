PSDB ataca Bolsonaro: “Não se importa com a vida dos outros”

PUBLICIDADE

Após o presidente Jair Bolsonaro comemorar a polêmica suspensão dos testes da vacina chinesa Coronavac, o PSDB, partido do governador de São Paulo, João Doria, atacou a postura de Bolsonaro. Para a legenda, o presidente “realmente não se importa com a vida dos brasileiros”.

“A atitude do presidente é mais uma prova de que coloca suas pretensões políticas acima de todos e realmente não se importa com a vida dos brasileiros. Cada vez mais ele parece estar do lado do vírus”, declarou o PSDB.

A legenda também cita uma promessa não cumprida pelo governo federal e a falta de posicionamento quanto à vacina da Pfizer, que demonstrou ter 90% de êxito em testes. “O Governo Federal prometeu repasses ao Governo de São Paulo para produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. Até agora não fez. O governo ignorou proposta de compra da vacina da Pfeizer, cujos estudos indicam eficácia na imunização, e o país não estará entre os prioritários quando a vacina for aprovada.”