PSB vai pedir impeachment de Bolsonaro e propõe criação de CPI na Câmara

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) informou, na tarde desta sexta-feira, 24, que pedirá impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo nota, a decisão foi tomada após denúncias feitas pelo agora ex-ministro da Justiça Sergio Moro durante anúncio de sua demissão.

Durante pronunciamento, Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter informações sigilosas. Ainda disse que não teria assinado a exoneração do diretor-geral da PF, embora o documento publicado no Diário Oficial tenha sua assinatura.

O partido também informou que deu início à criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para “investigar as práticas de crimes de obstrução de justiça, falsidade ideológica, prevaricação, tráfico de influência, entre outras condutas criminosas que possam ter sido cometidas por Bolsonaro”.

Estadão Conteúdo