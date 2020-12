Próximo a Bolsonaro, Nabhan Garcia é internado em SP com covid-19

PUBLICIDADE

O secretário de Assuntos Fundiários, Luiz Antonio Nabhan Garcia, de 62 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após contrair a covid-19. Segundo pessoas próximas, a situação de saúde dele requer cuidados. Ele faz parte do grupo de risco da doença.

Nabhan é um dos nomes mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro no governo e chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Agricultura no início da gestão. O secretário é presença constante nas “lives” semanais e nas transmissões ao vivo nas redes sociais promovidas por Bolsonaro. Na maioria das vezes, aparece sem máscara de proteção, recomendada por médicos e autoridades de saúde como forma de prevenir a transmissão do novo coronavírus.

Até agora, 14 ministros do governo já contraíram a doença. Em julho, o próprio Bolsonaro foi diagnosticado com a covid-19. Na época, o resultado positivo do chefe do Executivo ganhou repercussão internacional e obrigou a cúpula do governo a também fazer novos testes. Ele ficou isolado no Palácio da Alvorada por 18 dias e, segundo relatou, teve apenas sintomas leves.

No domingo passado, 28, foi a vez do vice-presidente Hamilton Mourão informar que também está com covid-19. Segundo sua assessoria, ele está fazendo uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada no tratamento contra o novo coronavírus, mas que foi defendido por Bolsonaro em diversas oportunidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo