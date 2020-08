Propina: Fachin autoriza PF a ouvir Renan Calheiros e Jader Barbalho

PUBLICIDADE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizou a Polícia Federal a colher depoimentos dos senadores do MDB Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA). Calheiros e Barbalho são investigados pela Lava Jato com base em delação do ex-presidente da Transpetro Sergio Machado.

Na delação, Machado detalhou um repasse de propinas da Transpetro aos senadores ocorridos entre 2004 e 2014. Calheiros teria recebido R$ 32 milhões; Jader, R$ 4,3 milhões.

As propinas foram pagas por empresas e construtoras. A PF deve ouvir executivos delas antes de colher depoimentos dos senadores. Será a primeira fase das investigações relacionadas ao caso.