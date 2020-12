Programa de pagamento por serviços ambientais é aprovado na Câmara e vai à sanção

PUBLICIDADE

DANIELLE BRANT

BRASÍLIA, DF

A Câmara aprovou nesta segunda-feira (21) projeto de lei que estabelece o programa de pagamento por serviços ambientais, com objetivo de incentivar produtores rurais a promoverem ações para preservar o meio ambiente.

O texto-base, que não teve alterações em relação ao aprovado pelo Senado na última quarta-feira (16), foi aprovado por 298 votos favoráveis e recebeu 2 contrários. A seguir, os deputados suprimiram um trecho que estabelecia que recursos decorrentes da conversão de multas poderiam ser destinados a ações de pagamentos por serviços ambientais. O texto vai à sanção.

A votação ocorreu apesar da obstrução adotada por partidos aliados do deputado Arthur Lira (PP-AL), que disputa a presidência da Câmara, hoje ocupada pelo deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na sexta-feira (18), Maia formalizou um bloco apoiado pela oposição. Em um teste de forças, o grupo de Lira tentou obstruir, sem sucesso, a votação do projeto.

O deputado Giovani Cherini (RS), pela liderança do PL, criticou a intenção de Maia de votar os projetos nesta segunda. “Vossa Excelência decidiu, no final do ano, tentando resolver a questão da presidência da Câmara, pautar matérias para as quais não houve discussão com a liderança, não houve discussão na Casa, matérias que não passaram pelas comissões”, afirmou.

“Isso é uma coisa muito estranha, sr. presidente Rodrigo Maia, aliás, não é do seu feitio. Não conseguimos entender esse tipo de posição.”

Em resposta, Maia lembrou que o projeto acabou de ser votado no Senado. “De forma nenhuma eu atropelaria a pauta da Câmara dos Deputados”, disse.

O projeto de lei aprovado define regras para a criação de uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, cria um cadastro nacional para esses pagamentos e um programa federal para estimular essas ações.

A política nacional institui pagamentos para os serviços prestados pela população que contribuam para conservar áreas de proteção. Mais especificamente, o projeto define como serviços ambientais as atividades que favoreçam a “manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos”.

Os pagamentos serão feitos para a população de áreas rurais e urbanas, para produtores rurais, dando preferência para os integrantes de comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares.

Podem ser incluídas na política nacional áreas com cobertura vegetal nativa, áreas que passam por restauração do ecossistema, unidades de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas ocupadas por populações tradicionais.

O texto afirma que esses pagamentos podem se dar por meio de repasses financeiros ou em formas alternativas, como a prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, entre outras. A política nacional será gerida pelo Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

Segundo o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), a proposta avança no combate do desmatamento e na recuperação ambiental em áreas privadas. “Trata-se da estratégia mais bem-sucedida no mundo de combate ao desmatamento e restauração ambiental em áreas privadas”, afirmou.

As informações são da FolhaPress