Primeira-dama presta depoimento sobre investigação de ofensas sofridas por ela na internet

Na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) ouviu, nesta quinta-feira (24) a primeira-dama Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, durante inquérito que investiga as ofensas sofridas por ela por meio das redes sociais.

A primeira-dama depôs por volta de 15h30 e foi ouvida pelo delegado Carlos Ruiz, especializado no combate aos crimes cibernéticos.

Ela ficou por volta de 10 minutos do prédio do Departamento, na Zona Norte de São Paulo e, ao sair, não deu declarações para a imprensa que a aguardava no local.