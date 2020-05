Preso pela PF, empresário estaria ajudando na construção do partido de Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Um dos presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (13) decorrente da operação “Profilaxia”, o empresário e vice-presidente do Democratas no Distrito Federal, André Felipe Oliveira da Silva, estaria ajudando na construção do novo partido “Aliança pelo Brasil”, do presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo apurou esta reportagem do Jornal de Brasília.

O empresário citado é um quadro histórico do DEM e segundo suplente do senador Izalci Lucas (PSDB/DF), mas com relações diretas com o primeiro suplente da cadeira, o advogado e empresário Luis Felipe Belmonte, segundo vice-presidente que tem ajudado a financiar a construção do novo partido do presidente Bolsonaro.

Nas investigações, André Felipe é tratado como um possível lobista com atuação no serviço público federal, em especial, no Congresso Nacional. Segundo informações obtidas pela reportagem, o integrante do DEM tem ajudado a organizar encontros com políticos e empresários em restaurantes da cidade.

Um dos pontos de reunião é um conhecido restaurante que reúne a elite dos três poderes da República, à beira do Lago Paranoá. Localizado no Clube das Nações, o local que reúne frequentemente diplomatas, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal já foi utilizado por André Felipe, em algumas ocasiões, para juntar empresários e políticos à causa do novo partido.

No estabelecimento, uma mesa era reservada e os almoços normalmente aconteciam fora do horário usual, geralmente às 15h.

O JBr também apurou que André Felipe mantinha relação próxima com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do mesmo partido.

A reportagem procurou o segundo vice-presidente do “Aliança pelo Brasil”, Luis Felipe Belmonte, que afirmou que André Felipe Oliveira da Silva “jamais participou de qualquer atividade do Aliança”; ele também ressaltou que a informação seria “absolutamente falsa” e “inexistente”.

Procurado, o senador tucano Izalci Lucas afirmou que soube da prisão pela imprensa e disse que não conhecer a atuação do empresário preso pela PF.

O JBr ainda procura a defesa de André Felipe Oliveira da Silva para um posicionamento sobre a possível atuação do empresário na construção do Aliança.