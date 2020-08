“Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”

PUBLICIDADE

Na tarde de domingo (24), o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado por um jornalista o porquê de a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ter recebido um depósito de R$ 89 mil feito por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O presidente respondeu com uma ameaça: “Vontade de encher sua boca com uma porrada.”

Em seguida, um vídeo que mostra a ameaça de agressão rapidamente viralizou na internet. Jornalistas, famosos e pessoas diversas se revoltaram com o tom de voz do presidente da República para com o profissional e decidiram repetir a pergunta dele:

“Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?”

Veja alguns tweets de famosos que participam do movimento iniciado no domingo:

Presidente @jairbolsonaro por que sua mulher Michelle recebeu R$89.000,00 de Fabrício Queiroz? Responda!!!!! — Gal Costa (@GalCosta) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — João Vicente (@joaovicente27) August 23, 2020

Presidente @jairbolsonaro , perché la sua moglie Michele ha ricevuto 89 mila reais da Fabrício Queiroz? — Eliane Brum (@brumelianebrum) August 24, 2020

A seguir escreva a frase oitenta e nove vezes:

Presidente, por que sua esposa recebeu R$ 89 mil do Queiroz? pic.twitter.com/flg99G2PSa — Helô Soares em 🏠 (@arruda_prates) August 24, 2020

bom dia @jairbolsonaro, dormiu bem? espero que sim vem cá,

entre nós aqui… por que o queiroz depositou 89 mil na conta da sua esposa? — cauezão (@cauemoura) August 24, 2020

De @BSurfistinha a @joaoamoedonovo, todo mundo está perguntando ao presidente por que dona Michelle recebeu R$ 89 mil do Queiroz… — Pedro Doria 🇧🇷😷 (@pedrodoria) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? O cidadão brasileiro aguarda uma resposta. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Bruna Surfistinha (@BSurfistinha) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? pic.twitter.com/VB8simbRP0 — Fabio Assunção (@FabioAssuncao) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) August 24, 2020

Entenda o caso

No dia 7 de agosto, a revista Crusoé obteve acesso a um relatório do Coaf que mostra que Fabrício Queiroz e a esposa dele, Márcia Aguiar, depositaram R$ 89 mil em cheques na conta de Michelle Bolsonaro.

O caso veio à tona pela primeira vez em 2018, mas, à época, o valor que se tinha conhecimento era o de R$ 24 mil. Bolsonaro justificou dizendo que havia emprestado dinheiro a Queiroz, e que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro quitou a dívida depositando os valores na conta de Michelle.

Porém, o valor é maior. Os extratos mostram que Queiroz começou a abastecer a conta de Michelle em 2011 e perdurou até 2016. O relatório mostra que os valores recebidos pelo ex-assessor foram aumentando ao passar desses anos.

O Palácio do Planalto disse que não comentará a ameaça feita por Bolsonaro no domingo (23).