Presidente do Pros é destituído do cargo

PUBLICIDADE 

Após reunião do diretório nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) realizada neste sábado (11), o presidente Eurípedes Júnior foi destituído do cargo por unanimidade dos integrantes da legenda.

Para os participantes da reunião, a permanência de Eurípedes Júnior ficou “insustentável” após inquérito da Polícia Civil de Goiás por desvio dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral, além de lavagem de dinheiro.

A destituição do presidente foi informada pelo Pros por meio de nota oficial. No documento, o partido levanta inconsistências no patrimônio de Eurípedes Júnior.









Para restabelecer a gestão partidária, foi instituída uma comissão executiva nacional provisória, que será presidida pelo membro do diretório nacional, Marcus Vinicius Chaves de Holanda, a quem caberá realizar a transição até a próxima convenção nacional. Segundo integrantes do Pros, a legenda passou a ter uma administração ditatorial, “sem democracia e transparência, guiada por interesses pessoais do presidente e seu restrito grupo político, que não chega a 10 membros”, informa documento. Agressão em Planaltina de Goiás Na última quarta-feira (8), Eurípedes foi acusado de agredir fisicamente a própria filha. A briga teria sido motivada por uma discussão envolvendo um veículo. Em depoimento prestado na Delegacia de Planaltina de Goiás, a filha de Eurípedes afirmou que sua relação com o pai começou a ficar “conturbada” em 2017, quando ele se separou da mãe. Segundo relatou aos policiais, ele “parou de pagar sua faculdade e a demitiu do serviço”.