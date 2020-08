Presidente do partido de Witzel é preso

PUBLICIDADE

A operação Placebo, da Polícia Federal, movimentou peças do PSC na manhã desta terça-feira (28). Além do afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a ação terminou na prisão do presidente do partido, Pastor Everaldo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) expediu os mandados de prisão. Além do Pastor Everaldo, o ex-secretario de Desenvolvimento Econômico do Rio, Lucas Tristão, também foi preso. Ainda há mais quatro alvos — são seis ao todo. Veja a lista:

Pastor Everaldo, presidente do PSC;

Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico;

Gothardo Lopes Netto, médico e ex-prefeito de Volta Redonda-RJ;

Mário Peixoto, empresário;

Alessandro Duarte, empresário;

Cassiano Luz, empresário.

Os três últimos da lista estão presos desde maio por irregularidades com o antigo governo, de Sérgio Cabral.

A operação Placebo investiga irregularidades na saúde do Rio. A delação premiada do ex-secretário de Saúde Edmar Santos deixou claras as irregularidades para as investigações.

