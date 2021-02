Presidente do BC aposta em vitória de Lira por 315 votos

PUBLICIDADE

Na véspera da eleição para o comando da Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve na noite de domingo, 31, na casa do ministro das Comunicações, Fabio Faria, para tratar da candidatura do governista Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Casa. O compromisso não constou na agenda oficial do presidente do BC, como determina a lei.

Estavam presentes no encontro, segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner do Rosário. O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, também esteve na reunião.

O grupo do jantar resolveu fazer um bolão sobre quantos votos Lira deve receber na noite desta segunda-feira, 1º, na eleição que irá decidir quem será o presidente da Câmara pelos próximos dois anos.

Todos acreditam que o líder do Centrão ganhará hoje em primeiro turno. Nogueira foi o mais otimista e apostou em 331 votos. Rosário foi um pouco abaixo, com 325. Tarcísio citou 312 votos e Faria, 302. O presidente do BC apontou em 315 votos.

A aposta valendo R$ 200 foi feita um pouco depois de o DEM anunciar seu desembarque da campanha de Baleia Rossi (MDB-SP). O partido de ACM Neto decidiu se manter neutro na disputa.

O jantar de Campos Neto na casa de Fabio Faria não apareceu em nenhum momento da agenda oficial do presidente do BC, a despeito de a publicidade de compromissos ser obrigatória para as autoridades do governo. A reportagem questionou o próprio Campos Neto e o BC a respeito do jantar e sobre o motivo para que o compromisso não fosse informado na agenda oficial de Campos Neto. Campos Neto não respondeu à reportagem. A assessoria de imprensa do BC afirmou que não vai comentar.

Durante a campanha, Lira fez encontros com representantes do mercado financeiro e é a aposta da equipe econômica para destravar a agenda liberal de Paulo Guedes. Campos Neto também conta com a vitória do candidato apoiado pelo Palácio do Planalto para aprovar na Câmara o projeto de autonomia formal do BC, com mandatos estáveis e requisitos para nomeação do presidente e de diretores do BC. O texto já recebeu aval dos senadores.

