Presidente da Fundação Palmares não dará suporte ao dia da Consciência Negra

A Fundação Cultural Palmares, responsável pelo fomento da cultura afro-brasileira no País, não dará suporte ao Dia da Consciência Negra em 2020. A informação foi dada pelo presidente da entidade, Sergio Camargo, neste domingo, 04. “O suporte da Fundação Cultural Palmares ao Dia da Consciência Negra será ZERO”, postou Camargo em seu Twitter.

O suporte da Fundação Cultural Palmares ao Dia da Consciência Negra será ZERO. 🇧🇷 — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) October 4, 2020

Críticos do governo Jair Bolsonaro acusam o Executivo de promover o desmonte da Fundação Palmares. Como revelou o Estadão/Broadcast, a sede do órgão está de mudança para um antigo prédio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que funciona como uma espécie de almoxarifado, com infiltrações e avarias.

Sergio Camargo, que já chamou o movimento negro de “escória maldita”, esteve ontem em um churrasco no Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Fundação Palmares publicou foto com Bolsonaro e o deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ).

Estadão Conteúdo