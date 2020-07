PUBLICIDADE

Mônica Bergamo

São Paulo-SP

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou que é preciso dialogar com o setor privado para preservar a Amazônia.

Mourão disse que é preciso “dialogar com a iniciativa privada para que ela efetivamente participe dessa preservação [da Amazônia], trazendo injeção direta de recursos na região. Então essa mensagem é uma frase muito clara: proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil”.

A declaração foi dada em entrevista ao programa “É Tempo de Amazônia”, comandado por Marcello D’Angelo, que estreia no domingo (19), no AgroMais. A gravação ocorreu na manhã de quinta (16) no estúdio do canal em Brasília.

Também participaram do programa de estreia a jurista Samanta Pineda, o ex-ministro Aldo Rebelo e o governador de Roraima, Antonio Denarium.

