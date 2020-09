Por causa de fumaça das queimadas no Pantanal, avião de Bolsonaro precisou arremeter

PUBLICIDADE

Em decorrência da fumaça das queimadas na região do Pantanal, o avião presidencial onde estava o presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva precisou arremeter ao tentar realizar pouso no Aeroporto Municipal Presidente João Figueiredo, no Mato Grosso.

Segundo Bolsonaro, na segunda tentativa foi possível pousar. “Chegando aqui, quando o avião foi pousar hoje, ele arremeteu. A visibilidade não estava muito boa, mas na segunda vez conseguimos pousar”, relatou o presidente assim que iniciou um discurso para agricultores e pecuaristas da região.

Além da participação neste evento, Bolsonaro participará de entrega de títulos de propriedade rural em Sorriso e do do lançamento simbólico do plantio de soja, prevendo retorno para Brasília por volta de 15h30.