População discorda de apoio de Bolsonaro em ato contra Congresso Nacional

Em pesquisa de opinião pública feita pelo Paraná Pesquisa, 2.002 habitantes foram questionados acerca da percepção sobre o Presidente Jair Bolsonaro apoiar atos contra o Congresso Nacional. A pesquisa foi estratificada segundo sexo, faixa etária, escolaridade, nível econômico e posição geográfica.

A pesquisa indica que 52,2% dos entrevistados acham o apoio errado, enquanto 40% são a favor. Além disso, 57,1% dos entrevistados acham que é ruim a manifestação de apoio de Bolsonaro e 35% acredita que seja algo positivo.

O levantamento dos dados foi feito por meio de entrevistas telefônicas com habitantes acima de 16 anos em 26 estados e no Distrito Federal, entre 4 e 6 de março de 2020. 20% das entrevistas foram auditadas simultaneamente à realização.

A amostra atinge grau de confiança de 95% com margem de erro de aproximadamente 2% para os resultados. Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95% com margem de erro de 3,5% para a Região Sudeste, onde foram realizadas 872 entrevistas; 4% para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 539 entrevistas; 5,5% para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 300 entrevistas; e 5,5% para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 291 entrevistas.

A Paraná Pesquisas é registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/19. A amostra é representativa dos moradores das áreas onde ocorreram as pesquisas e foi selecionada em três etapas:

1. Sorteio probabilístico dos municípios em que ocorreriam as entrevistas por meio do método Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT) com população residente acima de 16 anos;

2. Sorteio probabilístico dos setores censitários, onde as entrevistas foram realizadas, por meio do método Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT) com população residente acima de 16 anos;

3. Seleção dos entrevistados dentro do setor censitário, foi feita utilizando-se quotas amostrais proporcionais, em função das seguintes variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade e nível econômico

