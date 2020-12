Plano de Bolsonaro pode acabar com espécies de peixes

PUBLICIDADE

A ideia do presidente Jair Bolsonaro de cultivar tilápia no lago de Itaipu pode colocar em risco outras espécies de peixes. Ambientalistas e cientistas temem que a tilápia comprometa tipos nativos que ainda resistem nos rios brasileiros.

O alerta vem após Bolsonaro sinalizar que tem como plano transformar as represas de 73 hidrelétricas do país em grandes criadouros artificiais de peixe. Na terça (8), o presidente anunciou que o Brasil e o Paraguai avançaram na viabilização da medida.

– @govbr e Paraguai avançam na viabilização de cultivo de tilápia no lago de Itaipu. – O Brasil possui 73 lagos de hidrelétricas sob administração federal que podem servir para o cultivo de até 3,9 milhões/ton/ano. – Secretário Nacional de Pesca e Aquicultura, @jorgeseif pic.twitter.com/yHZlU9khHo — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 8, 2020

Pesquisador do tema há 45 anos, Miguel Petrelli Júnior, professor do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Federal do Pará afirma que, na realidade, há uma série de riscos atrelados à criação em rios, mesmo que represados. Apesar de a tilápia não ser predadora, tampouco carnívora, é um peixe onívoro que se alimenta do que encontra pela frente. Como é de fácil adaptação e de rápida reprodução, acaba dominando a maior parte dos ambientes. “Em uma situação de escape desse peixe, essa consequência é clara”, diz Petrelli Júnior, ao jornal O Estado de S.Paulo.

Não é por acaso que, entre ambientalistas, a tilápia é chamada de o “eucalipto das águas”, por se adaptar facilmente a qualquer local, mas consumir a maior parte de seus nutrientes. “A tilápia chegou ao Brasil na década de 1950, para aumentar a psicultura na região Nordeste, levar mais proteína. Foi quando ela começou a descer e se espalhou pelo Brasil inteiro. A verdade é que se perdeu o controle, não se consegue mais erradicar”, avalia Petrelli Júnior, que nesta semana foi eleito um dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo.

O governo contesta as afirmações e defende a criação da tilápia nos reservatórios, uma proposta que já foi tentada por diversas administrações, inclusive nos tempos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que pouco avançou.

Ao Estadão, o secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, disse que, no ano passado, o governo deu início a uma série de estudos científicos, envolvendo técnicos e academia, para analisar o projeto em Itaipu e seu impacto ambiental. “Ela já tem uma característica de ser presa, e não predadora. Os relatórios mostram que ela não é uma ameaça para as principais espécies nativas brasileiras”, afirmou o secretário.